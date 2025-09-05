Rückruf: Kunststoffteile in ja! Party-Nüsse Paprika

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Snäcky Knabbergebäck GmbH informiert über den Rückruf des Artikel ja! Party-Nüsse Paprika im 200g Beutel. Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026 und der Chargennummer L0010110519. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels blaue, weiche Kunststoffteile befinden, die teilweise von einer Teighülle umgeben sein können.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten



Vertrieben wurde der Artikel über REWE

Betroffener Artikel

ja! Party-Nüsse Paprika

Inhalt: 200g Beutel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.04.2026

Chargennummer: L0010110519

Ein entsprechender Aufdruck befindet sich auf der Rückseite der Verpackung.

Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der Chargennummer gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice der Snäcky Knabbergebäck GmbH unter E-Mail: verbraucherservice@snaecky.com (Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr).

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

