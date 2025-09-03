Rückruf: Hersteller ruft falsch deklarierten Fisch zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Anker GmbH informiert über den Rückruf einer einzelnen Charge des Produkts Fekoma Bratheringsfilets in Gelee in der 200g Schale. Betroffen ist die Charge mit dem Haltbarkeitsdatum 17.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden die Schalen mit einer falschen Folie als Fekoma Hering in Gelee 200g deklariert.

Fekoma Bratheringsfilets in Gelee sind in der Schale – Fekoma Hering in Gelee steht drauf.

Dadurch wird das Produkt fälschlicherweise als glutenfrei gekennzeichnet. In Wirklichkeit enthält das Produkt das GLUTENHALTIGE GETREIDE WEIZEN.

Verbrauchern mit einer Glutenunverträglichkeit wird dringend vom Verzehr abgeraten.

Der Vertrieb erfolgte über die EDEKA Zentrale & Stiftung Hamburg

Betroffener Artikel

Fekoma Hering in Gelee

Inhalt: 200g

Haltbarkeitsdatum: 17.12.2025

Strichcode 4004702817047

Identitätskennzeichen: MV EFB 018

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 826 (= Tagescode)

Das Produkt kann in den jeweiligen Verkaufsstellen auch ohne Einkaufsbeleg zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller