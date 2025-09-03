Rückruf: Hersteller ruft falsch deklarierten Fisch zurück
Die Anker GmbH informiert über den Rückruf einer einzelnen Charge des Produkts Fekoma Bratheringsfilets in Gelee in der 200g Schale. Betroffen ist die Charge mit dem Haltbarkeitsdatum 17.12.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden die Schalen mit einer falschen Folie als Fekoma Hering in Gelee 200g deklariert.
Fekoma Bratheringsfilets in Gelee sind in der Schale – Fekoma Hering in Gelee steht drauf.
Dadurch wird das Produkt fälschlicherweise als glutenfrei gekennzeichnet. In Wirklichkeit enthält das Produkt das GLUTENHALTIGE GETREIDE WEIZEN.
Verbrauchern mit einer Glutenunverträglichkeit wird dringend vom Verzehr abgeraten.
Der Vertrieb erfolgte über die EDEKA Zentrale & Stiftung Hamburg
Betroffener Artikel
Fekoma Hering in Gelee
Inhalt: 200g
Haltbarkeitsdatum: 17.12.2025
Strichcode 4004702817047
Identitätskennzeichen: MV EFB 018
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 826 (= Tagescode)
Das Produkt kann in den jeweiligen Verkaufsstellen auch ohne Einkaufsbeleg zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller