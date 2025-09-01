Rückruf von American Style Burger Buns wegen Schimmelbildung

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Nordthy A/S informiert über den Rückruf des Artikels American Style Burger Buns, in der 6 Stück Packung. Von diesem Rückruf betroffen sind aktuell sieben Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Produkt.

Der Grund ist nach Unternehmensangaben ein technischer Defekt an der Verpackungsmaschine, bei dem ein abgenutzter Teflonstopfen die Verpackungsfolie beschädigt haben könnte. Dadurch kann es vorkommen, dass die Verpackungen nicht ausreichend dicht sind und somit ein Risiko für Schimmelbildung darstellen.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

American Style Burger Buns

Mindesthaltbarkeitsdaten: 24-09-2025, 02-10-2025, 16-10-2025, 20-10-2025, 22-10-2025, 31-10-2025, 07-11-2025

Verpackungseinheit: 6 Stück, 300g

EAN-Nummer: 5711070800371

Hersteller / Inverkehrbringer: Importeur: Nordthy A/S

Angaben zu Vertriebswegen fehlen ebenso, wie Informationen zu Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher:innen!

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller