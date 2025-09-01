Rückruf von American Style Burger Buns wegen Schimmelbildung
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Nordthy A/S informiert über den Rückruf des Artikels American Style Burger Buns, in der 6 Stück Packung. Von diesem Rückruf betroffen sind aktuell sieben Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Produkt.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
American Style Burger Buns
Mindesthaltbarkeitsdaten: 24-09-2025, 02-10-2025, 16-10-2025, 20-10-2025, 22-10-2025, 31-10-2025, 07-11-2025
Verpackungseinheit: 6 Stück, 300g
EAN-Nummer: 5711070800371
Hersteller / Inverkehrbringer: Importeur: Nordthy A/S
Angaben zu Vertriebswegen fehlen ebenso, wie Informationen zu Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher:innen!
Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller