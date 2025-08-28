Rückruf: Brandgefahr durch Poolreiniger von Steinbach
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Steinbach International GmbH, informiert über den Rückruf des automatischen Schwimmbeckenreinigers Poolrunner Battery Pro Performance. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es durch einen technischen Defekt an der Ladestation oder beim Akku zu einer Brandentwicklung kommen.
Das Gerät sollte vorsichtshalber von der Ladestation getrennt werden und nicht mehr geladen werden. Ebenso sollte die Ladestation vom Stromnetz getrennt werden
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
Poolrunner Battery Pro Performance
Marke: Steinbach Pool Professional
Hersteller: Wybotics Co. Ltd., China
Artikelnummer: 061207PP
EAN: 9008748002882
Lieferant/Importeur: Steinbach International GmbH
Verkaufszeitraum: ab 01.07.2022
Bringen Sie das Produkt umgehend zu Ihrem Händler, bei dem Sie es erworben haben, zurück, oder nehmen Sie direkt Kontakt mit Steinbach International GmbH auf.
Bei Rückgabe erfolgt eine Erstattung des Kaufpreises oder auf Wunsch ein gleichwertiges Ersatzprodukt. Ein Kaufbeleg ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Kundenservice
Steinbach International GmbH
L. Steinbach Platz 1
AT-4311 Schwertberg
recall@steinbach.at
+43 7262 614310 (Auslandsgespräch aus Deutschland)
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller