Rückruf: Brandgefahr durch Poolreiniger von Steinbach

Die Steinbach International GmbH, informiert über den Rückruf des automatischen Schwimmbeckenreinigers Poolrunner Battery Pro Performance. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es durch einen technischen Defekt an der Ladestation oder beim Akku zu einer Brandentwicklung kommen.

Das Gerät sollte vorsichtshalber von der Ladestation getrennt werden und nicht mehr geladen werden. Ebenso sollte die Ladestation vom Stromnetz getrennt werden

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Poolrunner Battery Pro Performance

Marke: Steinbach Pool Professional

Hersteller: Wybotics Co. Ltd., China

Artikelnummer: 061207PP

EAN: 9008748002882

Lieferant/Importeur: Steinbach International GmbH

Verkaufszeitraum: ab 01.07.2022

Bringen Sie das Produkt umgehend zu Ihrem Händler, bei dem Sie es erworben haben, zurück, oder nehmen Sie direkt Kontakt mit Steinbach International GmbH auf.

Bei Rückgabe erfolgt eine Erstattung des Kaufpreises oder auf Wunsch ein gleichwertiges Ersatzprodukt. Ein Kaufbeleg ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Kundenservice

Steinbach International GmbH

L. Steinbach Platz 1

AT-4311 Schwertberg

recall@steinbach.at

+43 7262 614310 (Auslandsgespräch aus Deutschland)

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller