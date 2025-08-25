Rückruf: Unerlaubter Stoff – Temu ruft Nagelgel zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Online-Händler Temu ruft den Nagellack Karmesinrotes Nagelgel mit der Farbnummer #007 zurück, welche vor dem 2025-08-24 gekauft wurden. Tests zeigten, dass der Nagellack unerlaubte Stoffe enthält. Das könnte Ihre Gesundheit schädigen.

In diesem Fall wurde festgestellt, dass Hydrochinonmethylether enthalten ist, welches ausschließlich für die gewerbliche Verwendung unter Einhaltung bestimmter Höchstwerte zugelassen ist..

Nutzen Sie das zurückgerufene Produkt bitte nicht mehr.

Betroffener Artikel

Karmesinrotes Nagelgel

Produkt ID: 601099795226601

Verkauft via Temu von: Mobray Nail

Identifikationsnummer: 9722549915, über das Paket wie folgt zugänglich:



Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen des Verkäufers eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

Kundeninformation >

Infobox Hydrochinon und Hydrochinonmethylether (p-Hydroxyanisol) werden in flüssigen und/oder gelförmigen Nagelmodellageprodukten als Stabilisatoren oder Inhibitoren eingesetzt. Diese Substanzen sind nach der CLP-Verordnung als kanzerogen der Kategorie 2 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung beim Menschen) sowie als reproduktionstoxisch der Kategorie 2 (vermutlich fruchtbarkeitsgefährdend und fruchtschädigend) eingestuft. mehr dazu >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller