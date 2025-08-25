Online-Forum: Kindliche Körperwahrnehmung im Fokus

Gesunde Babys und Kleinkinder besitzen eine angeborene Bewegungsfreude und ein Bewusstsein dafür, wann sie satt sind. Beides spielt eine wichtige Rolle für ein gesundes Heranwachsen. Das diesjährige Online-Forum im Netzwerk Junge Eltern/ Familie befasst sich mit der Frage wie die kindliche Körperwahrnehmung von Anfang an sensibel wahrgenommen und gefördert werden kann.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Oktober 2025, im Online-Format statt. Eine kostenfreie Anmeldung ist bis zum 8. Oktober möglich.



Das Forum zeigt Möglichkeiten auf, wie Eltern und pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen die angeborene Körperwahrnehmung bei Kindern unterstützen können, und wie ein gesundheitsförderlicher Lebensstil von Anfang an gelingen kann.Die Online-Veranstaltung richtet sich vorrangig an Fachkräfte aus dem Bereich Ernährung und Bewegung für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie pädagogisches Personal in der Kinderbetreuung. In insgesamt vier Fachvorträgen und einem Interview erhalten die Teilnehmenden wissenschaftlich fundierte Informationen sowie praktische Tipps und Ideen. Die abschließende moderierte Diskussionsrunde mit allen Referentinnen und Referenten bietet außerdem die Möglichkeit, Inhalte zu vertiefen und Fragen zu stellen.