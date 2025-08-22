Rückruf: Chrom VI in fliederfarbenen Ledergeldbörsen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die MB Lederwaren-Importe GmbH informiert über den Rückruf von Ledergeldbörsen in der Farbe Flieder. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde Chrom VI oberhalb des Grenzwertes festgestellt.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Geldbörse aus Leder

Farbe: SPRING CROCUS (flieder)

Chargennummer: 23-0092

Art.: 1513

EAN: 4008280004707

Die Chargennummer ist auf dem Einnäher abzulesen (siehe Bild 3 oben)

Betroffene Geldbörsen können gegen Kaufpreiserstattung in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Infobox Chrom VI Gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen zählt Chrom (VI) zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings ist dies ist nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können. Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hautekzemen dar. Verbraucher können vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen

