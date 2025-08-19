Rückruf von Palmzucker – Schwefeldioxid nicht deklariert

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Go Asia GmbH informiert über den Rückruf des Palmzucker Palm Sugar Royal Orient mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.08.2026. Wie mitgeteilt wird, wurde bei dem Produkt der Lebensmittelzusatzstoff Schwefeldioxid nicht als Zutat aufgeführt, obwohl es sich hierbei um ein Allergen handelt. Es liegt eine Höchstmengenüberschreitung des Lebensmittelzusatzstoffes Schwefeldioxid vor.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Palm Sugar Royal Orient

Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.08.2026

Verpackungseinheit: 500g

Inverkehrbringer: Go Asia GmbH

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller