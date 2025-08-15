Rückruf: Bakterium in Kneipp Aroma Pflegedusche Lebensfreude

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Kneipp informiert über den Rückruf des Artikels Aroma Pflegedusche Lebensfreude in in der 200ml Tube mit der EAN 4008233114781 und den Chargen 2506917, 2506918 und 2506919. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in den genannten Chargen der Pflegedusche das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen.

Kneipp teilt mit: Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen wurde in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Handelspartnern umgehend gestoppt.

Von der Verwendung wird abgeraten!

Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gilt Nutzung als weitestgehend risikofrei. Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden.

Betroffener Artikel

Aroma Pflegedusche Lebensfreude

Inhalt: 200ml Tube

EAN: 4008233114781

Chargen: 2506917, 2506918 und 2506919

Der Chargencode ist auf dem oberen Tubenpfalz zu finden.

Betroffene Tuben können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Kneipp Kundenservice:

Tel.: 0 0800 563 477 46 36

Mo. bis Do.: 10:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 10:00 – 15:00 Uhr

E-Mail: info@kneipp.de

Infobox Burkholderia cepacia Burkholderia cepacia ist natürlicherweise resistent gegen viele geläufige Antibiotika inklusive Aminoglykoside und Polymyxin B.

Das Bakterium ist so zäh, dass es sogar den als Antiseptikum eingesetzten Iodophoren standhält Burkholderia cepacia findet sich typischerweise im Grundwasser und Erdboden und kann auch über längere Zeiträume hinweg in feuchter Umgebung überleben. Insbesondere bei Patienten mit Mukoviszidose ist er wegen seiner hohen Antibiotikaresistenz ein gefürchteter Problemkeim. Deshalb werden in vielen Krankenhäusern Patienten mit Zystischer Fibrose, die mit Burkholderia cepacia infiziert sind, streng isoliert. Eine Infektion mit Burkholderia cepacia kann zu einer schnellen Abnahme der Lungenfunktion und zum Tode führen. Der Erreger spielt auch als Auslöser von Lungenentzündungen bei Reptilien eine Rolle. B. cepacia wurde 1949 von Walter Burkholder als Verursacher der Zwiebelhautfäule entdeckt. Als Humanpathogen wurde es erstmals in den 1950er-Jahren beschrieben. In den 1980er Jahren wurde es erstmals bei Patienten mit Zystischer Fibrose entdeckt. Bei Ausbrüchen wurde eine Letalität von 35 % beobachtet. Quelle: wikipedia.de – https://de.wikipedia.org/wiki/Burkholderia_cepacia



