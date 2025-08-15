Österreich: Ziplining und andere Abenteuer

Ziplining ist eine Freizeitaktivität, bei der man an einem gespannten Stahlseil hängend – gesichert mit Gurt und Rolle – von einem Punkt zum anderen gleitet. Die Fahrt kann wenige Meter oder mehrere Hundert Meter lang sein und führt oft über Täler, Flüsse oder Wälder.

Es kombiniert Nervenkitzel, Geschwindigkeit und Naturerlebnis und ist immer beliebter. Sicherheitseinweisungen und professionelle Ausrüstung sind dabei Pflicht.

(djd). Für alle, die im Urlaub die Natur nicht nur sehen, sondern auch spüren wollen, ist Ziplining das perfekte Abenteuer. Die rasanten Seilfahrten in luftiger Höhe verbinden Nervenkitzel mit Naturerlebnis und lassen mutige Besucher über tiefe Schluchten, Flüsse oder Baumwipfel sausen. In unserem Nachbarland Österreich gibt’s dafür gleich mehrere Möglichkeiten.

Saalfelden Leogang, SalzburgerLand

Der Flying Fox XXL in Leogang gilt mit bis zu 130 Stundenkilometern als einer der schnellsten und längsten Stahlseilflüge der Welt: Auf 1,6 Kilometern rauscht das Saalachtal unter den Fliegern vorbei, während der Fahrtwind um die Ohren pfeift. Nichts für schwache Nerven, aber ein Hochgefühl für alle, die sich trauen.

Zillertal, Tirol

In 131 Metern Höhe über die Staumauer des Schlegeis Stausee fliegen und das Wasser unter sich glitzern sehen – beim Flying Fox #Schlegeis 131 im hinteren Zillertal wird Ziplining zur Gratwanderung zwischen Nervenkitzel und Panorama-Genuss. Gleich nebenan befindet sich ein Klettersteig entlang der Staumauer, der öffentlich zugänglich ist.

Schladming-Dachstein, Steiermark

Die Zipline Stoderzinken in Schladming-Dachstein gehört mit ihren 2,5 Kilometern zu den längsten in ganz Europa. Hier gibt’s vier parallele Seilbahnen für den gemeinsamen Höhenflug mit Freunden. Der Blick reicht weit über die Schladminger Tauern, während es über Wälder und Almen dahingeht.

Mostviertel, Niederösterreich

Im Mostviertel erleben Gäste an der Zipline Annaberg das Gefühl der Leichtigkeit auf einer Länge von 1.356 Metern. Der Flug durch die Lüfte dauert eineinhalb Minuten – bei Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Auch hier können vier Freunde gleichzeitig nebeneinander fliegen.

Reutte, Tirol

Europas erste rollstuhlgerechte Zipline ist die Dragon-Fly Zipline in Reutte in Tirol. Eine Spezialanfertigung macht es möglich, dass auch Rollifahrer zwischen Burgruinen, Bergen und Baumwipfeln am Stahlseil durch die Luft fliegen können. Wer ohne Räder unterwegs ist, kombiniert auf Wunsch den Flug mit einer Wanderung zur Burg Ehrenberg.

Noch mehr Action

Alternative zum Ziplining gesucht? In Österreich können Urlauber auch auf viele weitere Arten einen Adrenalinkick bekommen. Zum Beispiel beim Fallschirmspringen in die Tiefe stürzen, beim Bergwandern in schwindelerregende Höhen kraxeln, beim Downhill-Mountainbiken den Berg hinunterrasen, Raften und Canyoning in kristallklaren Flüssen, Tauchen oder Wakeboarden in glasklaren Seen – all das ist möglich, denn Österreich ist actionreich. Auf to.austria.info/action finden sich alle wichtigen Informationen dazu.

Quelle: Austria Tourism