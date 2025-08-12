Rückruf: Erstickungsgefahr – Pepco ruft Kleinkinder Baseballjacke zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

PEPCO Deutschland informiert über den Rückruf des Artikels Kleinkinder Baseballjacke. Bei internen Qualitätsprüfungen wurde festgestellt, dass das Produkt die Vorgaben der europäischen Norm EN 17394-3:2021 nicht erfüllt. Der festgestellte Mangel betrifft die Beschaffenheit bestimmter Kleinteile der Jacke.

Konkret lösen sich diese Kleinteile unter bestimmten Belastungen. Es besteht das Risiko, dass Kleinkinder diese losen Teile in den Mund nehmen und verschlucken könnten. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Erstickungsgefahr führen.

Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, sollen es nicht mehr verwenden.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten

Betroffener Artikel

Baby Kleinkinder Baseballjacke

PLU 614536

Verbraucher:innen können das Produkt in Ihrem nächsten Pepco Store zurückzugeben und erhalten den Kaufpreis zurück.

Kundenservice

E-Mail-Kontakt : kontakt.de@pepco.eu

