Rückruf: Netto mit Scottie ruft Damen Textil Schuhe zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Discounter Netto ApS (mit dem Scottie) hat einen Rückruf von Damen Textil Schuhen in verschiedenen Designausführungen veröffentlicht. Wie das Unternehmen leider nur oberflächlich mitteilt, wurde demnach bei kürzlich durchgeführten Untersuchungen festgestellt, dass diese Damenschuhe nicht der REACH-Verordnung entsprechen. Genauere Information fehlen, es ist aber von einer Belastung mit Weichmachern oder anderen Schadstoffen auszugehen.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Damen Textil Schuhe Biene

Größen: 37, 38 und 39

Warennummern: 10958149, 10958149 und 10958149

EAN: 5706323489885, 5706323489892 und 5706323489908

Damen Textil Schuhe Zitrone

Größen: 38, 39 und 40

Farbe: blau

Warennummer: 10994213

EAN: 5706323500061, 5706323500078 und 5706323500085

Damen Textil Schuhe Zitrone

Größen: 38, 39 und 40

Farbe: gelb

Warennummer: 10994213

EAN: 5706323500122, 5706323500139 und 5706323500146

Kunden, die eines oder mehrere der oben aufgeführten Paar Schuhe bei Netto ApS gekauft haben, können die Ware im Markt umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.

