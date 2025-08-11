Rückruf: Netto mit Scottie ruft Damen Textil Schuhe zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Discounter Netto ApS (mit dem Scottie) hat einen Rückruf von Damen Textil Schuhen in verschiedenen Designausführungen veröffentlicht. Wie das Unternehmen leider nur oberflächlich mitteilt, wurde demnach bei kürzlich durchgeführten Untersuchungen festgestellt, dass diese Damenschuhe nicht der REACH-Verordnung entsprechen. Genauere Information fehlen, es ist aber von einer Belastung mit Weichmachern oder anderen Schadstoffen auszugehen.
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Damen Textil Schuhe Biene
Größen: 37, 38 und 39
Warennummern: 10958149, 10958149 und 10958149
EAN: 5706323489885, 5706323489892 und 5706323489908
Damen Textil Schuhe Zitrone
Größen: 38, 39 und 40
Farbe: blau
Warennummer: 10994213
EAN: 5706323500061, 5706323500078 und 5706323500085
Damen Textil Schuhe Zitrone
Größen: 38, 39 und 40
Farbe: gelb
Warennummer: 10994213
EAN: 5706323500122, 5706323500139 und 5706323500146
Kunden, die eines oder mehrere der oben aufgeführten Paar Schuhe bei Netto ApS gekauft haben, können die Ware im Markt umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben.
