Spielzeug Rückruf: Feuerwehrrucksack mit erhöhten Bleiwerten

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die small foot GmbH meldet den Rückruf eines Spielzeugartikels. Betroffen ist der über OTTO verkaufte Feuerwehrrucksack mit der Artikelnummer 12361 und den Chargen 4407 und 4408. Wie seitens small foot mitgeteilt wird, wurden bei den Schultergurten des Feuerwehrrucksacks im Rahmen eines Qualitätstests erhöhte Bleiwerte festgestellt, die den Grenzwert der Spielzeugrichtlinie EN 71-3 überschreiten.

Die EN 71-3 Norm regelt die Sicherheit von Spielzeug in Bezug auf die Migration bestimmter Elemente.

Der Artikel sollte umgehend aus der Reichweite von Kindern entfernt werden

Alle anderen Teile des Rucksacks entsprechen weiterhin den geltenden Sicherheitsstandards und sind sicher.

Betroffener Artikel

Feuerwehrrucksack

Artikelnummer 12361

Chargen 4407 und 4408

Die small foot GmbH bietet Ihnen einen kostenlosen Austausch des Artikels an. „Wir werden Ihnen einen neuen Rucksack zusenden, der alle Sicherheitsanforderungen erfüllt“.

Alternativ können Kund:innen eine komplette Rückerstattung erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte mit Ihrem Wunsch, Ihrer OTTO-Bestellnummer und im Falle einer Ersatzlieferung mit der Lieferadresse direkt an unseren Kundenservice unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Kundenservice

small foot GmbH & Co. KG Achimer Straße 5 27755 Delmenhorst Tel.: 04221-97302-40 kundenservice@small-foot.de

Infobox Blei Blei reichert sich selbst bei Aufnahme kleinster Mengen, die über einen längeren Zeitraum stetig eingenommen werden, im Körper an, da es zum Beispiel in Knochen eingelagert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden wird. Blei kann so eine chronische Vergiftung hervorrufen, die sich unter anderem in Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung und Defekten der Blutbildung, des Nervensystems und der Muskulatur zeigt. Bleivergiftungen sind besonders für Kinder und Schwangere gefährlich. Es kann auch Fruchtschäden und Zeugungsunfähigkeit bewirken. Im Extremfall kann die Bleivergiftung zum Tod führen. Die Giftigkeit von Blei beruht unter anderem auf einer Störung der Hämoglobinsynthese. Es hemmt mehrere Enzyme und behindert dadurch den Einbau des Eisens in das Hämoglobinmolekül. Dadurch wird die Sauerstoff-Versorgung der Körperzellen gestört.

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller