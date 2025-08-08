Weizen nicht deklariert: Neuhaus Chocolates warnt vor Schokoschlümpfen

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der belgische Schokoladenhersteller Neuhaus Chocolates NV informiert über nicht deklariertes Allergen Weizen in dem Schokoladenartikel Belgian Chocolate Moments Smurfen „Popping Milk Chocolates with Cookies“. Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht gegen Weizen (Gluten) allergisch oder intolerant sind, können das Produkt ohne Risiko konsumieren, teilt das Unternehmen mit

Personen, die auf Weizen (Gluten) allergisch sind oder eine Unverträglichkeit haben, sollten unbedingt auf den Verzehr verzichten

Im Handel war die betroffene Schokolade über Neuhaus-Filialen in Europa.

Betroffener Artikel

Belgian Chocolate Moments Smurfen „Popping Milk Chocolates with Cookies“

Marke: Neuhaus Chocolates

Verkaufszeitraum: 18.06.2025 – 04.08.2025

Verpackungsart: Beutel mit ca. 12 „Smurfen“-Pralinen mit Knisterzucker

Gewicht: 120 g

Betroffene Losnummern und Mindesthaltbarkeitsdatum

MHD 09.12.2025 – Losnummer: 80108689

MHD 07.01.2026 – Losnummer: 80108701 – 80108704 – 80108712 – 80108746

MHD 29.01.2026 – Losnummer: 80108827

MHD 05.02.2026 – Losnummer: 80108842 – 80108848

MHD 14.02.2026 – Losnummer: 80108878 – 80108966

MHD 13.02.2026 – Losnummer: 80108881

MHD 13.02.2026 – Losnummer: 80108994

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundeninformation >

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller