Weizen nicht deklariert: Neuhaus Chocolates warnt vor Schokoschlümpfen
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der belgische Schokoladenhersteller Neuhaus Chocolates NV informiert über nicht deklariertes Allergen Weizen in dem Schokoladenartikel Belgian Chocolate Moments Smurfen „Popping Milk Chocolates with Cookies“. Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht gegen Weizen (Gluten) allergisch oder intolerant sind, können das Produkt ohne Risiko konsumieren, teilt das Unternehmen mit
Personen, die auf Weizen (Gluten) allergisch sind oder eine Unverträglichkeit haben, sollten unbedingt auf den Verzehr verzichten
Im Handel war die betroffene Schokolade über Neuhaus-Filialen in Europa.
Betroffener Artikel
Belgian Chocolate Moments Smurfen „Popping Milk Chocolates with Cookies“
Marke: Neuhaus Chocolates
Verkaufszeitraum: 18.06.2025 – 04.08.2025
Verpackungsart: Beutel mit ca. 12 „Smurfen“-Pralinen mit Knisterzucker
Gewicht: 120 g
Betroffene Losnummern und Mindesthaltbarkeitsdatum
MHD 09.12.2025 – Losnummer: 80108689
MHD 07.01.2026 – Losnummer: 80108701 – 80108704 – 80108712 – 80108746
MHD 29.01.2026 – Losnummer: 80108827
MHD 05.02.2026 – Losnummer: 80108842 – 80108848
MHD 14.02.2026 – Losnummer: 80108878 – 80108966
MHD 13.02.2026 – Losnummer: 80108881
MHD 13.02.2026 – Losnummer: 80108994
Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
Quelle: www.produktwarnung.eu
