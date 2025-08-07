Rückruf: Verschiedene Slushy Limonaden im Quetschbeutel via Action
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Manchester Drinks Company informiert über den Rückruf verschiedener Slushy Limonaden im Quetschbeutel, die über Filialen von Action verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt der Glyceringehalt im Slush-Getränk pro Beutel über dem als sicher geltenden Grenzwert des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).
Da die betroffenen Produkte Glycerin über dem als sicher angenommenen BfR-Grenzwert enthalten, kann bei empfindlichen Personen (Kindern und Erwachsenen bis zu einem Körpergewicht von 65 kg) ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden – insbesondere bei übermäßigem Verzehr.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Slush Puppie Limonade
Inhalt: 250 ml
Geschmacksrichtung: Blue Raspberry / Strawberry / Mango
Action Artikelnummer: 3205879
Verkaufszeitraum ab Kalenderwoche 13, 2024
EAN-Code: 5060193935485 – 5060193935522 – 5060193937991
Hersteller-Code SPBR250/SPSTRAW250
Toxic Waste Sour Slushy Limonade
Inhalt: 250 ml
Geschmacksrichtung: Blue Raspberry / Lemon & Lime / Apple
Action Artikelnummer: 3208609
Verkaufszeitraum ab Kalenderwoche 22, 2024
EAN-Code: 5060193938806 – 5060193938783 – 5060193938769
Hersteller-Code TWBR250/TWL&L250
Betroffene Artikel können in eine beliebige Action-Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller