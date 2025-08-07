Rückruf: Verschiedene Slushy Limonaden im Quetschbeutel via Action

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Manchester Drinks Company informiert über den Rückruf verschiedener Slushy Limonaden im Quetschbeutel, die über Filialen von Action verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt der Glyceringehalt im Slush-Getränk pro Beutel über dem als sicher geltenden Grenzwert des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Da die betroffenen Produkte Glycerin über dem als sicher angenommenen BfR-Grenzwert enthalten, kann bei empfindlichen Personen (Kindern und Erwachsenen bis zu einem Körpergewicht von 65 kg) ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden – insbesondere bei übermäßigem Verzehr.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Slush Puppie Limonade

Inhalt: 250 ml

Geschmacksrichtung: Blue Raspberry / Strawberry / Mango

Action Artikelnummer: 3205879

Verkaufszeitraum ab Kalenderwoche 13, 2024

EAN⁠-Code: 5060193935485 – 5060193935522 – 5060193937991

Hersteller⁠-Code SPBR250/SPSTRAW250

Kundeninformation >

Toxic Waste Sour Slushy Limonade

Inhalt: 250 ml

Geschmacksrichtung: Blue Raspberry / Lemon & Lime / Apple

Action Artikelnummer: 3208609

Verkaufszeitraum ab Kalenderwoche 22, 2024

EAN⁠-Code: 5060193938806 – 5060193938783 – 5060193938769

Hersteller⁠-Code TWBR250/TWL&L250

Kundeninformation >

Betroffene Artikel können in eine beliebige Action-Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller