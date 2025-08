Rückruf: Orient Master ruft TRS Madras Curry Pulver mild zurück

Rhodamin B ist ein Xanthenfarbstoff aus der Gruppe der Rhodamine.. Rhodamin wurde und wird in vielen Ländern als Lebensmittelfarbstoff, für Kosmetika, als Textilfarbstoff und als Wasser-Tracer verwendet. In Europa und den USA wird darauf verzichtet, da Rhodamin B als potentiell karzinogen, mutagen und ökotoxisch eingestuft wird. Es wird dennoch als Textilfarbstoff genutzt und taucht ab und an als Lebensmittelfarbstoff in Süßigkeiten, oder in Shrimps auf. Quelle: wikipedia.de