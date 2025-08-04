Was Autofahrer während der Erntezeit beachten sollten

Sommerzeit ist Erntezeit. Nicht nur auf den Feldern, auch auf den Straßen sind derzeit wieder einige landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Viele Auto- und Motorradfahrer unterschätzen dabei die Gefahr, die von Traktoren, Mähdreschern und Co. ausgehen kann. Der ADAC Hessen-Thüringen erklärt, worauf Autofahrer jetzt auf den Straßen besonders achten sollten.

Groß, breit und unübersichtlich

Länge und Breite von Mähdreschern und Traktor-Gespannen werden von vielen Verkehrsteilnehmern unterschätzt. Mit ihrer Überbreite nehmen Erntemaschinen und Ladewagen oft mehr als die Hälfte der Fahrbahn ein. Auch Gespanne von über zehn Metern Länge sind keine Seltenheit. Oft fehlt den Fahrern dieser Nutzfahrzeuge die nötige Rundumsicht, sodass überholende Verkehrsteilnehmer meist erst sehr spät wahrgenommen werden. Auto- und Motorradfahrer sollten daher besonders vorsichtig sein, wenn sie landwirtschaftliche Gefährte passieren.

„Überholt werden sollte nur auf gut einsehbaren und breiten Strecken“, so Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Landwirtschaftliche Fahrzeuge biegen zudem häufig unerwartet auf unbefestigte Wege ein, die den nachfahrenden Fahrzeugen unbekannt sind. Beim Rechtsabbiegen müssen die Maschinen durch ihren großen Wendekreis oftmals über die Fahrbahnmitte ausholen, um die Kurve zu nehmen. Nachfolgende und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer sollten ausreichend Abstand halten, wenn nötig anhalten und nicht überholen.

Bauernglatteis im Sommer

Die Hochphase der Erntesaison birgt noch weitere Gefahren. Verlorene Erntereste oder Erdklumpen verschmutzen die Fahrbahn und beeinträchtigen die Haftung der Reifen. In Kombination mit Tau oder Regen entsteht aus Lehm und Erde ein rutschiger Schmierfilm, das so genannte Bauernglatteis. Für Motorradfahrer kann zudem Saatgut in Kurven zur Gefahr werden, denn Raps und Co. wirken wie Schmierseife.

„Laut Straßenverkehrsordnung ist der Verursacher der Verschmutzung zur anschließenden Reinigung verpflichtet, aber das sieht in der Realität meist anders aus“, erklärt Wolfgang Herda. Selbst wenn die Fahrzeuge vor dem Übergang auf befestigte Straßen grob gereinigt werden, kann unbemerkt Schmutz auf die Straße fallen und die Unfallgefahr durch Glätte begünstigen.

Quelle: ADAC e.V.