Die fünf schönsten Sommer-Momente im Altenburger Land

(djd). Herausragende Kulturschätze, kulinarische Köstlichkeiten und gelebte Traditionen: Das Altenburger Land in Thüringen mit seinen blühenden Bauerngärten, den vielen historischen Gemäuern und der ehemaligen Residenzstadt Altenburg im Zentrum ist vor allem im Sommer eine Reise wert. Viele Anregungen gibt es unter www.altenburg.travel/dein-sommer-moment. Hier sind fünf „Momente“, die man nicht verpassen sollte:

Das sollte man bei einer Kurzreise nach Thüringen auf keinen Fall verpassen

1. Residenzschloss mit Trost-Orgel

Das Residenzschloss Altenburg begeistert mit seiner reichen Geschichte und filmreifen Kulisse. Ein besonderes Erlebnis ist die Schlosskirche mit der berühmten Trost-Orgel, die einst von Johann Sebastian Bach gespielt wurde. Prachtvolle Säle und historische Wohnräume lassen vergangene Zeiten lebendig werden.

2. Burg Posterstein

In der 800 Jahre alten Burg kann man die Geschichte der Region im Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt entdecken. Das Museum erzählt die Historie außergewöhnlich spannend anhand bedeutender Persönlichkeiten wie der Herzogin Anna Dorothea von Kurland, die als eine der herausragenden Salonniéren ihrer Zeit in Schloss Löbichau Dichter und Denker versammelte. TIPP: Die Sonderausstellung „Taktvoll“ zeigt die Musikgeschichte und die Geschichte des Musiklernens von der Zeit der historischen Salons bis heute (bis 17. August).

3. Lauschige Plätze im Grünen

Tief Luft holen und die Natur in ihrer ganzen Pracht genießen: Im Altenburger Land gibt es viele lauschige Plätze im Grünen, die zu einer entspannten Auszeit einladen. Das Altenburger Teehaus etwa, umgeben vom großzügigen Schlosspark, versetzt seine Gäste zurück in herzogliche Zeiten. Im Malerwinkel Schmölln genießt man eine bezaubernde Sicht auf Fachwerkhäuser und Kirchturmspitze, schmale Gassen und kleine Häuser prägen das Altenburger Nikolaiviertel. Und einen perfekten Ort zum Abschalten findet man am „Großen Teich“ im Herzen Altenburgs, der Botanische Erlebnisgarten ist eine andere Oase der Ruhe.

4. Kulinarische Momente

Die zahlreichen Restaurants im Altenburger Land setzen auf regionale Zutaten, Frische und Leidenschaft fürs Detail, sie locken mit Köstlichkeiten von Apfel bis Ziegenkäse, von Bier bis Senf und von Destillerie-Produkten bis Mutzbraten.

5. Skat und Spielefestival

Seit über 500 Jahren ist die Region mit dem Spiel verbunden – von der Erfindung des Skatspiels bis zur Herstellung weltbekannter Spielkarten. Erleben lässt sich diese Tradition in der Ausstellung des Schloss- und Spielkartenmuseums, in der KartenMACHERwerkstatt, am Skatbrunnen am Brühl und in Deutschlands größtem Spielkartenladen am Markt.

Quelle: Tourismusverband Altenburger Land e.V., Altenburg