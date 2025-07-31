Rückruf von Liegestühlen aus Holz via TK Maxx

Das Unternehmen TK Maxx hat einen Rückruf von Holz Liegestühlen in verschiedenen Farben herausgegeben. Wie vom Unternehmen mitgeteilt wird, besteht bei den betroffenen Liegestühlen die Gefahr, dass der Stuhl instabil wird. Schlimmstenfalls kann dieser zusammenbrechen, was für den Nutzer zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Die betroffenen Liegestühle waren bei TK Maxx zwischen März 2025 bis Juni 2025 im Verkauf.

Von der weiteren Verwendung betroffener Liegestühle wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Holz-Liegestuhl

Produktcodes auf dem Kassenbeleg und Preisetikett lauten: 59379, 59380, 59376, 59377, 59378, 59370, 59371, 59372, 59368, 59369, 59360, 59361, 59362, 59363

Verkaufszeitraum: zwischen März 2025 bis Juni 2025

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den TK-Maxx Kundenservice per E-mail oder Telefon an:

Deutschland

+49(0)211/88223267 – kundenservice@tkmaxx.de

Österreich

+43 1 205836010 – service@tkmaxxonline.at

Produktabbildung: TK Maxx

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller