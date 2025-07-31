Update – Rückruf: Pistazien Creme Dubai Style der Marke Destan

UPDATE 31.07.2025 – Der Rückruf vom 22.07.2025 wurde auf alle Chargen und alle Haltbarkeitsdaten ausgeweitet

Die Demka GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Pistazien Creme Dubai Style. Wie das Unternehmen sparsam mitteilt, ist nicht deklariertes Milcheiweiß der Auslöser für den Rückruf.

Personen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit auf Milcheiweiß sollten daher unbedingt auf den Verzehr verzichten

Betroffener Artikel

Destan Pistazien Creme Dubai Style

Barcode 4251871709424

Lot: Losnummer alle

Mindesthaltbarkeitsdatum: alle

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



