Rückruf: Salmonellen in Frühstücksknackern der Marke die ROSTOCKER

Die ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH ruft aktuell den Wurstartikel Frühstücksknacker der Marke die ROSTOCKER mit verschiedenen Haltbarkeitsdaten zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen interner Eigenkontrollen in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Die Verkaufswege wurden leider nicht mitgeteilt.

Betroffener Artikel

die Rostocker – Frühstücksknacker

Haltbarkeit: 27.07.2025, 28.07.2025, 02.08.2025, 03.08.2025, 04.08.2025, 05.08.2025, 08.08.2025, 09.08.2025

Verpackungseinheit: 250g

Chargennummer: 335501

Hersteller / Inverkehrbringer: ROSTOCKER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH

Betroffene Packungen können in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Der Kundenservice ist unter der Emailadresse info@die-rostocker.com oder telefonisch unter 0381-6584 zu erreichen.

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

