Rückruf: Brandgefahr durch Wassertropfer von Hema

HEMA informiert über den Rückruf von Wassertropfern zur Bewässerung von Pflanzen. Wie das Unternehmen mitteilt, kann die Wölbung des Glases bei direkter und längerer Sonneneinstrahlung einen Brennpunkt in der näheren Umgebung bilden. Dies kann eine Brandgefahr darstellen, zumal das Wasser in der Kugel diesen Effekt noch verstärkt.

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten!

Diese Gefahr besteht auch bei anderen Deko Artikeln, wie etwa Schneekugeln oder Elementen aus geschliffenem Glas die auf der Fensterbank stehen. Bei direkter Sonneneinstrahlung wirkt das Objekt dann wie ein Prisma und kann schlimmstenfalls umliegende Artikel in Brand setzen.

Wir bitten Endverbraucher um ganz besondere Vorsicht bei der Wahl des Aufstellortes solcher Artikel. Achten sie darauf, Schneekugeln aber auch andere Produkte aus Glas nicht an Orten aufzustellen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Betroffener Artikel

Wassertropfer

Artikelnummer 41840174

Jeder, der im Besitz eines solchen Wassertropfers ist, wird dringend gebeten, das Produkt sofort vor Sonnenlicht zu schützen. Dies gilt auch für Innenräume, z. B. wenn sie in der Nähe eines Fensters stehen, wo Sonnenlicht auf das Produkt fallen kann.

Das Produkt kann in einer HEMA- Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. Ein Kassenbon ist nicht erforderlich.

Kundenservice

Kontakt Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den HEMA-Kundenservice, Telefonnummer: 0180 2436233.

