Rückruf: Laufgitter Strolch 1+5 von Felibaby
Die Felibaby GmbH i.L. informiert über den Rückruf des Laufgitter Strolch 1+5 der Marke Felibaby mit der Artikelnummer AM015.
Wie das Unternehmen mitteilt, hat eine Überprüfung des Laufgitters ergeben, dass die Stabzwischenräume durch ausgeübten Druck zu gross werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich der Kopf eines Kleinkindes zwischen den Stäben verfangen und das Kleinkind nicht mehr frei atmen könnte. Es besteht daher Strangulations- bzw. Erstickungsgefahr.
Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten.
Betroffener Artikel
Laufgitter Strolch 1+5
Marke Felibaby
Artikelnummer: AM015
EAN-Nummer: 4260242750378
Produktionskennnummer: FB063*
*Auffindbar auf der Kartonverpackung
Betroffene Laufgitter können gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Alternativ kann das Produkt zurückgenommen und ein gleich- oder höherwertiger Ersatzartikel zugesandt werden.
Abbildung: Felibaby GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller