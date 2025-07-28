Rückruf: Laufgitter Strolch 1+5 von Felibaby

Die Felibaby GmbH i.L. informiert über den Rückruf des Laufgitter Strolch 1+5 der Marke Felibaby mit der Artikelnummer AM015.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat eine Überprüfung des Laufgitters ergeben, dass die Stabzwischenräume durch ausgeübten Druck zu gross werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich der Kopf eines Kleinkindes zwischen den Stäben verfangen und das Kleinkind nicht mehr frei atmen könnte. Es besteht daher Strangulations- bzw. Erstickungsgefahr.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Laufgitter Strolch 1+5

Marke Felibaby

Artikelnummer: AM015

EAN-Nummer: 4260242750378

Produktionskennnummer: FB063*

*Auffindbar auf der Kartonverpackung

Betroffene Laufgitter können gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Alternativ kann das Produkt zurückgenommen und ein gleich- oder höherwertiger Ersatzartikel zugesandt werden.

Kundeninformation >

