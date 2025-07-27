Rückruf: Schimmelpilzgift in Trader Joe’s Softfrüchte Feigen via Aldi Nord

Die Frischebox GmbH hat einen Rückruf für den Artikel Trader Joe’s Softfrüchte Sorte Feigen in der 250g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.03.2026 veranlasst. Wie das Unternehmen informiert, wurde ein erhöhter Gehalt an Ochratoxin A im Rahmen einer Untersuchung nachgewiesen. Ochratoxine sind Schimmelpilzgifte und können Nierenerkrankungen verursachen.

Diese Ware sollte vorsorglich nicht mehr verzehrt werden.

Betroffener Artikel

Trader Joe’s Softfrüchte – Figs

Sorte: Feigen

Inhalt: 250g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.03.2026

Verbraucher, die den Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.03.2026 gekauft haben, werden gebeten, diesen nicht zu verzehren. Der betroffene Artikel kann in allen ALDI Nord Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennummern sowie andere Sorten des Artikels Softfrüchte sind nicht betroffen.

Kundenservice

Für Rückfragen hat der Lieferant eine Hotline eingerichtet, die unter der folgenden Telefonnummer zu erreichen ist: 0800 0343430 Mo- Fr. 8 – 16 Uhr

Kundeninformation >

Infobox Ochratoxin A OTA kann schon während des Pflanzenwachstums gebildet werden, entsteht jedoch überwiegend wie alle Schimmelpilzgifte während der fehlerhaften Weiterverarbeitung. Es tritt durch Fehler in der Ernte, Trocknung, Weiterverarbeitung, Lagerung und Transport auf, z. B. zu feuchte Lagerung der Pflanzenprodukte. Es kommt vor allem in Getreide, Hülsenfrüchten, Kaffee, Bier, Traubensaft, Rosinen und Wein, Kakaoprodukten, Nüssen und Gewürzen vor. Ochratoxin A kommt häufig nicht als Einzelsubstanz, sondern als Gemisch mit anderen Mykotoxinen als Verunreinigung vor, z. B. Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon (ZEA) gebildet von Fusariumarten, Aflatoxin und Citrinin gebildet von Aspergillus- und Penicilliumarten. Ochratoxin A verursacht Nierenerkrankungen und wirkt bei Ratten und Mäusen carcinogen. mehr bei wikipedia.de >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller