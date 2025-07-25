UPDATE: Nochmalige Warnung vor Salmonellen in dmBio Cashewmus Himbeere

UPDATE 25.07.2025 – dm-drogerie markt und das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg (MLR) machen erneut auf den Produktrückruf des „dmBio Cashewmus Himbeere“ (GTIN 4067796070040) aufmerksam und warnen gemeinsam vor dem Verzehr des Artikels.

Betroffen hiervon sind alle Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 28.04.2026. Der Artikel wird durch dm bereits seit dem 26. Mai 2025 vorsorglich zurückgerufen und vom Verzehr des Produktes wird nach wie vor dringend abgeraten.

UPDATE 02.06.2025 – In dem oben genannten Artikel wurden im Rahmen behördlicher Untersuchungen Salmonellen nachgewiesen, die in Zusammenhang mit gemeldeten Erkrankungsfällen von Salmonella Infantis bei Kleinkindern in Deutschland und Österreich stehen können.

dm-drogerie markt informiert über den Rückruf des Artikels dmBio Cashewmus Himbeere mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 28.04.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im genannten Artikel Salmonellen nachgewiesen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann zu Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen wie auch Unwohlsein und Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet.

Betroffener Artikel



dmBio Cashewmus Himbeere

Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 28.04.2026

Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Deckelrand.

Betroffene Artikel können ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Weitere Informationen für Kundinnen und Kunden:

dm-ServiceCenter

Tel.: 0800 365 8633 (kostenfrei)

E-Mail: servicecenter@dm.de

Öffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhr

Kundeninformation >

Produktabbildung: dm-drogerie markt

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller