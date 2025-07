Rückruf: Unerlaubte Stoffe – Temu ruft Nagellack zurück

Der Online-Händler Temu ruft den Nagellack „Cat’s Eye Gel Polish – Sparkling Shimmer Magnetic-Free Formula“ zurück. Tests zeigten, dass der Nagellack unerlaubte Stoffe enthält. Das könnte Ihre Gesundheit schädigen.

Welche Stoffe genau im Nagellack sind und was sie bewirken, verrät Temu leider nicht.

Nutzen Sie das zurückgerufene Produkt bitte nicht mehr.

Betroffener Artikel

Cat’s Eye Gel Polish – Sparkling Shimmer Magnetic-Free Formula



Name of the product: 1pc 8ml , AlcoholFree Nail Polish for Salon & Home DIY, Christmas Gift for Women, Cat Eye Gel Polish, Athome Manicure, Metallic Sheen, Highshine Finish, Beauty Lovers Brand of the product: N/A

Identification No.: 4237630327

Produkt ID: 601099757785101

Verkauft via Temu von: XEIJAYI Nail

Sollten Sie den Artikel verschenkt oder anderweitig weitergegeben haben, informieren sie bitte den Empfänger über diesen Rückruf

Wenn Temu Ihre Kontaktdaten hat, werden Sie eine E-Mail mit den oben genannten Informationen erhalten. Temu hat bereits im Namen des Verkäufers eine vollständige Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode veranlasst.

Kundenservice

Sollten Sie keine E-Mail erhalten haben, besuchen Sie das Temu Support-Center unter https://www.temu.com/support-center.html, um eine Rückerstattung anzufordern.

