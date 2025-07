Rückruf: Kunststofffolie – Wiesenhof ruft Bruzzzler veggie zurück

Die Wiesenhof Geflügelwurst GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels Bruzzzler veggie in der 200g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16.09.2025. Betroffen ist die Charge mit der Chargennummer 99362002. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Packungen weiche, blaue Partikel einer Kunststofffolie in der Veggie-Wurst enthalten sein können.

Umgehend wurde das Produkt mit dem entsprechenden MHD und der Chargennummer aus den Märkten genommen. Das Produkt wurde bundesweit verkauft.

Von dem Verzehr des Produktes wird abgeraten.

Betroffener Artikel

Bruzzzler veggie

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 16.09.2025

Chargennummer: 99362002

GTIN: 4019467459302

Diese Informationen befinden sich auf der Rückseite der Verpackung.

Weitere Chargen dieses Produktes sowie weitere Produkte der Wiesenhof Geflügelwurst GmbH & Co. KG sind nicht betroffen.

Verbraucher, die das entsprechende Produkt bereits gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbrauchern beantwortet der Kundenservice Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr und Freitag 8:00 bis 14:00 Uhr unter der Service-Nummer 05244 9048 381 sowie per E-Mail an service@wiesenhof.de.

* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

