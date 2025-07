Rückruf: Helly Hansen ruft Rettungswesten wegen Ertrinkungsgefahr zurück

Helly Hansen informiert über den Rückruf bestimmter Rettungswesten der Helly Hansen-Linien Navigare Comfort, Navigare Scan, Junior Safe+ und Kid Safe+. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht aufgrund eines Herstellungsproblems bei den Rettungswesten ein Ertrinkungsrisiko für die Benutzer.

Verbraucher sollten die zurückgerufenen Artikel sofort nicht mehr verwenden!

Betroffene Artikel

Modell Größe Nummern zu finden auf dem eingenähten Etikett an der Taille 33800 NAVIGARE COMFORT 30/40 kg PS 275063, PS 275857, PS 286301 33800 NAVIGARE COMFORT 40/60 kg PS 275063, PS 275857, PS 286301 33800 NAVIGARE COMFORT 60/90 kg PS 275063, PS 275857, PS 286301 33800 NAVIGARE COMFORT 90+ kg PS 275063, PS 275857, PS 286301 33801 NAVIGARE SCAN 30/40 kg PS 275064, PS 275858, PS 279872, PS 286302 33801 NAVIGARE SCAN 40/60 kg PS 275064, PS 275858, PS 279872, PS 286302 33801 NAVIGARE SCAN 60/90 kg PS 275064, PS 275858, PS 279872, PS 286302 33801 NAVIGARE SCAN 90+ kg PS 275064, PS 275858, PS 279872, PS 286302 33992 JR SAFE+ 20/35 kg PS 275095, PS 275878, PS 279884 33991 KID SAFE+ 10/25 kg PS 279883, PS 286310

Alle anderen Rettungswesten erfüllen die erforderlichen Sicherheitsstandards.

Kundenservice

Verbraucher, die die zurückgerufenen Artikel gekauft haben, werden gebeten, die Ausrüstung gemäß den unten stehenden Anweisungen zu vernichten und ein Foto an recall@hellyhansen.com zu senden . Auf Wunsch können Verbraucher ihre Produkte auch an Helly Hansen zurücksenden. Wenn Sie eine Rücksendung veranlassen möchten, wenden Sie sich bitte an recall@hellyhansen.com .

Der Kundendienst von Helly Hansen ist von Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr MEZ erreichbar.

Die Telefonnummern des Kundendienst finden Sie unter: https://www.hellyhansen.com/customer-service/contact/form

E-Mail-Adresse Kontakt: recall@hellyhansen.com

