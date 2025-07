Smart-Home-Systeme – Wenn ohne Internet das Licht nicht angeht

Licht per App steuern, die Heizung automatisch regeln oder den Kühlschrank mit dem Smartphone verbinden: Smart-Home-Technologien gewinnen in deutschen Haushalten weiter an Bedeutung. Laut einer aktuellen Studie nutzen bereits über 40 % der Haushalte smarte Geräte – Tendenz steigend. Besonders beliebt sind smarte Thermostate, Lichtsysteme, Tür- und Fenstersensoren sowie Sprachassistenten. Sie sollen Energie sparen, Komfort erhöhen und die Sicherheit verbessern.