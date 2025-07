Rückruf wegen Fehlfunktion: Enders Gas Terrassenheizer

Die Enders Colsman AG informiert über den Rückruf bestimmter Enders Gas Terrassenheizer des Typs Polo 2.0. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die betroffenen Geräte möglicherweise mit einer mangelhaft gefertigten Gaszufuhr zum Brenner ausgestattet. Dies kann zu einem fehlerhaften Zündverhalten oder zu einer Flammenbildung unterhalb des Brenners führen.

Von der weiteren Verwendung wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

Gas Terrassenheizer

Modell: Enders Polo 2.0 / Polo Black 2.0

Art.-Nr.: 5461 oder 5464

– EC2024 11 05 mit Endziffern zwischen 4895 und 6994

– EC2024 12 05 mit Endziffern zwischen 1 und 7875

Kontrollieren Sie die Seriennummer am Typenschild

Diese befindet sich am Produkt in der Tür oben rechts des Aufklebers (siehe Bild unten). Liegt Ihre Seriennummer innerhalb der oben angegebenen Bereiche, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und nehmen Sie mit Enders Kontakt auf, damit Ihnen Ersatz oder eine Rückerstattung des Kaufpreises angeboten werden kann.

Wenn Ihre Seriennummer außerhalb des genannten Bereichs liegt, ist Ihr Gerät nicht betroffen. Es kann sicher und ohne Einschränkungen genutzt werden.

Machen Sie andere auf diesen Produktrückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

Kundeninformation >

Abbildungen: Enders Colsman AG

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller