Sicher spielen im Sommergarten – Schutz für kleine Entdecker

Sommerzeit ist Gartenzeit – und Kinder lieben es, draußen zu spielen und auf Entdeckertour zu gehen. Im Garten können sie sich in einem geschützten Raum an der frischen Luft bewegen und austoben. Vor allem für die ganz Kleinen können giftige Pflanzen, ungesicherte Wasserstellen oder herumliegende Gartengeräte aber gefährlich werden. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) informiert auf seiner Website www.kindergesundheit-info.de, worauf Eltern achten sollten, damit sich auch Kleinkinder sicher im Garten bewegen können.

So vermeiden Eltern Gefahren durch Pflanzen, Wasser & Gartengeräte

Verbannen Sie giftige und sehr giftige Pflanzen möglichst aus dem Garten. Giftige Gewächse sind zum Beispiel Eibe, Blauregen, Tollkirsche, Pfaffenhütchen oder Goldregen. Sehr giftige Pflanzen sind unter anderem Eisenhut, Herbstzeitlose oder Engelstrompete.

Behalten Sie Planschbecken und Teiche immer im Auge – denn auch flache Wasserzonen können für Kinder zur Gefahr werden. Verschließen Sie Regentonnen und Wasserbottiche kindersicher und lassen Sie Ihr Kleinkind im Planschbecken nie ohne Aufsicht.

Vor allem mit Motor betriebene Gartengeräte wie Heckenschere, Baumsäge, Rasenmäher oder Vertikutierer sind gefährliche Maschinen. Aber auch an Handgeräten wie Ast- und Blumenscheren oder Handsägen können sich Kinder ernsthaft verletzen. Arbeiten Sie nicht mit Rasenmäher und Co., wenn Ihr Kind in der Nähe ist, und halten Sie die Geräte bei Nichtgebrauch immer kindersicher unter Verschluss. Lassen Sie Handgeräte wie Blumenschere oder Handsäge nicht frei herumliegen.

Rüsten Sie Außensteckdosen mit Kindersicherungen aus und bewahren Sie Pflanzenschutz- und Düngemittel, Holzfarben, Lacke und Reinigungsmittel immer kindersicher auf.

Halten Sie Garten- und Haustür verschlossen und sichern Sie eine eventuell vorhandene Kellertreppe mit einem Schutzgitter.

Weitere Informationen:

www.kindergesundheit-info.de/t hemen/sicher-aufwachsen/1-3-ja hre/garten/

Quelle: Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG)