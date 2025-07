Rückruf: Jollyroom ruft Baby-Wiege Wilma zurück

Neigungswinkel – Die Vorgabe in der aktuellen Sicherheitsnorm besagt, dass die Wiege nicht mehr als 10 Grad zur Seite kippen können sollte. Die durchgeführten Tests zeigen, dass die Wiege den maximal zulässigen Neigungswinkel überschreitet. Dies birgt die Gefahr, dass das Kind ungewollt umkippt, ohne in die Rückenlage zurückkehren zu können. Wenn das Kind in einer Körperposition stecken bleibt, in der Textilien Nase und Mund bedecken, besteht die Gefahr, dass das Kind erstickt. Auch der Druck auf den Brustkorb und die Atemwege des Kindes kann dazu führen, dass das Kind nicht mehr ausreichend atmen kann.

Abstand zwischen Rahmen und dem schwingenden Teil der Wiege – Außerdem schreibt die Norm vor, dass der Abstand zwischen dem Rahmen und dem schwingenden Korpus der Wiege mindestens 25 mm betragen muss. Die durchgeführten Tests zeigen, dass der Abstand zwischen der Wiege und dem Befestigungspunkt der Verriegelungsvorrichtung, mit der die Wiege in einer festen Position arretiert wird, weniger als 25 mm beträgt. Dies stellt für Erwachsene ein Einklemmrisiko dar.