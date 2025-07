Verbraucherzentrale warnt: Vorsicht vor falschen Rohrreiniger-Notdiensten

Verstopftes WC oder überlaufendes Waschbecken – ein Notfall, der schnelle Hilfe erfordert. Doch wer abends oder am Wochenende einen Rohrreiniger-Notdienst ruft, erlebt oft eine böse Überraschung: überhöhte Rechnungen, undurchsichtige Zusatzkosten und unseriöse Anbieter.

Verbraucherschützer warnen: „Viele Notdienste locken mit günstigen Anfahrtspauschalen, verlangen aber vor Ort mehrere Hundert Euro für einfache Arbeiten.“ Seriöse Betriebe hingegen nennen klare Preise, machen transparente Angebote – und drängen nicht zu Sofortunterschriften.

So erkennen Verbraucher:innen betrügerische Anbieter im Internet

Ob akut verstopfte Toilette oder überlaufende Dusche – ein Rohr-Notfall tritt meist plötzlich ein und erzeugt Stress. In dieser Notlage wittern betrügerische Anbieter ihre Chance. Sie geben sich online als Rohrreiniger aus, sind aber nur Scheinunternehmen, die mit einer dreisten Abzock-Masche täuschen. „Viele der Webseiten sehen täuschend echt aus”, warnt Ute Rose, Rechtsexpertin im Projekt „Klimafolgen und Grundstückentwässerung” der Verbraucherzentrale NRW. „Doch wer genau hinschaut, kann unseriöse Anbieter entlarven.”

Online-Suchanzeigen kritisch prüfen

Die meisten Verbraucher:innen nutzen bei plötzlich auftretenden Rohrproblemen das Internet zur Suche nach einem ortsansässigen Rohrreiniger – häufig gibt man Begriffen wie „Toilette verstopft, Notdienst Köln“ oder „Klempner Münster“ in die Suchmaske. Die ersten Treffer sind in den meisten Fällen aber bezahlte Anzeigen. Diese erscheinen zwar prominent, sind aber keine Garantie für Seriosität. Denn auch Schein-Rohrreiniger kaufen sich gezielt auf diese Plätze ein. Selbst wenn ein bekannter Firmenname gesucht wird, können Anzeigen den passenden Namen vortäuschen und auf betrügerische Seiten führen. Daher lohnt es sich, Anzeigen kritisch zu betrachten und nicht vorschnell darauf zu klicken.

Seriöse Anbieter finden

Fehlt auf der Webseite das Impressum oder ist dort ein anderer Name genannt als auf der Startseite, ist Vorsicht geboten. Professionelle Dienstleister sind gesetzlich verpflichtet, ein vollständiges Impressum zu führen – mit Adresse, Kontaktdaten und Firmennamen. Auch Mobilnummern oder 0800-Nummern ohne weitere Angaben sind ein Warnzeichen. Sie führen meist zu Vermittlern, die sich nicht als solche zu erkennen geben und die Anfrage möglicherweise an Betrüger weiterleiten. Eine Nachfrage zu Kosten oder Firmensitz wird dort oft geschickt umgangen oder falsch beantwortet.

Warnzeichen erkennen

Bei nur vermeintlichen Fachleuten häufen sich die Auffälligkeiten, wenn sie vor der Tür stehen. Die Schein-Rohrreiniger verlangen gerne eine Bezahlung vor Ort in bar oder per Karte und dies nicht selten schon, bevor mit Arbeiten begonnen wird. Wer mit Karte bezahlt, sollte vor Eingabe der PIN den angezeigten Betrag auf dem Display des Kartenlesegeräts prüfen, um nicht von einem weit höheren Betrag überrascht zu werden. Es kommt vor, dass fachmännische Arbeiten durch geschäftiges Werkzeugklappern oder das Einfüllen von Flüssigkeiten, die angeblich eine halbe Stunde einwirken müssen, damit sich die Verstopfung löst, nur vorgetäuscht werden. Die Betrüger verabschieden sich oft ohne dass das Problem gelöst wurde. Erst im Nachhinein merken die Betroffenen: Das Geld ist weg, der Schaden bleibt. Seriöse Handwerker erstellen eine vollumfängliche Rechnung über ihre Arbeitsleistung, die dann in Ruhe geprüft und bezahlt werden kann.

Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf Abzocke

Sollte ein mulmiges Gefühl oder der Verdacht aufkommen, dass absichtlich Druck ausgeübt wird, gilt es, ruhig zu bleiben. Wer unsicher ist, kann die Polizei einschalten – auch schon während der Arbeiten. Wer Opfer von Betrügern geworden ist, sollte im Nachgang unbedingt Strafanzeige stellen. So besteht die Chance, dass andere Verbraucher:innen vor ähnlichen Maschen geschützt werden.

Richtig vorsorgen

Für Notfälle lässt sich vorsorgen. Eine Liste mit lokalen, seriösen Handwerkern hilft, im Ernstfall den Überblick zu behalten und nicht auf unseriöse Anbieter hereinzufallen. Empfehlenswert sind Adressdatenbanken anerkannter Fachbetriebe – etwa über die Sanitär-, Heizungs- und Klima-Innungen unter www.fachbetrieb-shk.de. So bleibt im Notfall genug Zeit, um bewusst zu entscheiden.

Für weitere Fragen und Beratung:

Das Projekt „Klimafolgen und Grundstückentwässerung“ der Verbraucherzentrale NRW berät kostenfrei unter der Telefonnummer

0211 3809300 per E-Mail an abwasser@verbraucherzentrale. nrw. Bei werkvertraglichen Fragen hilft in NRW die nächstgelegene Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW weiter.

Quelle: Verbraucherzentrale NRW