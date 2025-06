Rückruf: Überhitzung – verschiedene Anker Powerbanks betroffen

Die Anker Innovations Deutschland GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Anker Powerbank Modelle. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass einige der Lithium-Ionen-Akkus, die in den betroffenen Anker Powerbanks verwendet werden, eine Fehlfunktion auftreten kann. Es kann schlimmstenfalls zum Schmelzen von Kunststoffteilen, Rauchentwicklung oder Brandgefahr führen.

Von der weiteren Verwendung wird daher dringend abgeraten.

Betroffener Artikel

Anker Powerbank (10000mAh, 22,5W)

Modellnummer A1257

Anker Powerbank (20000mAh, 22,5W, integriertes USB-C Kabel)

Modellnummer A1647

Anker Zolo Powerbank (20000mAh30W, integriertes USB-C und Lightning Kabel)

Modellnummer A1681

Anker Zolo Powerbank (20000mAh, 30W, integriertes USB-C Kabel)

Modellnummer A1689

Modellnummer überprüfen

diese findet sich auf der Unterseite oder an der Seite der Powerbank. Wenn sie mit einer der folgenden Modellnummern übereinstimmt (A1257, A1647, A1681, A1689), fahre mit Schritt 2 fort.S

Schritt 2: Überprüfe deine Seriennummer oder reiche einen Kaufnachweis über das Online-Rückrufformular ein: http://www.anker.com/eu-de/rc2506-form

Hinweis: Beim Ablesen der Seriennummer sorgfältig auf die Buchstaben und Zahlen – Zeichen wie „1“, „L“, „l“, „2“ und „Z“ achten, da diese leicht verwechselt werden können. Betroffene Seriennummern enthalten nicht die Buchstaben „O“ oder „I“.

Sobald bestätigt ist, dass das Gerät von der Rückrufaktion betroffen ist, bitte das Rückrufformular unter folgendem Link ausfüllen: http://www.anker.com/eu-de/rc2506-form

Wichtiger Hinweis: Wenn mein Modell A1647 beim Rückruf im letzten Jahr nicht betroffen war, muss ich es jetzt trotzdem prüfen? Ja, es wird eine erneute Prüfung angeraten!

Kundenservice

Wer Fragen hat oder weitere Unterstützung benötigt, kann sich an den Kundenservice wenden. Email: support@anker.com. Bitte Recall + Modellnummer in die Betreffzeile schreiben. oder via Telefon unter (Deutschland) +49 (0) 69 9579 7960

