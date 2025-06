Rückruf: Bruchgefahr bei Kindergläsern von Villeroy & Boch

Die Villeroy & Boch AG informiert über den Rückruf von Kindergläsern der Kollektionen „Hungry as a Bear“, „Happy as a Bear“, „Roar like a Lion“ und „Walk like an Elephant“. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Gefahr, dass die betroffenen Kindergläser, wenn Druck auf die Innenseite der Produkte ausgeübt wird, zerbrechen können.

Es besteht in diesem Fall die Gefahr von Verletzungen

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Die Kindergläser sind per Post an Villeroy & Boch zurückzusenden. Hierfür steht auf der Homepage ein Kontaktformular zur Verfügung, über das ein kostenloses Retourenlabel bezogen werden kann. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet.

Kundenservice

Für Verbraucherrückfragen steht das Serviceteam per Mail und telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Mail: service.de@villeroy-boch.com

Tel: 00800 6864 8110 (kostenfrei)

Abbildung: Villeroy & Boch

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller