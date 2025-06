ÖKO-TEST: Stille Mineralwasser – Nicht alle sauber und ursprünglich rein

Mineralwasser stammt aus unterirdischen Quellen und enthält wichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Natrium. Es wird direkt an der Quelle abgefüllt und darf nur minimal bearbeitet werden. Je nach Zusammensetzung kann es still, medium oder sprudelnd sein. Mineralwasser – natürlich, rein und gesund – ideal zur Erfrischung und zum Ausgleich des Flüssigkeitshaushalts. So sollte es sein, laut der neuesten ÖKO-TEST Untersuchung gilt das nicht für alle Wässer.

In einigen Produkten bemängeln die Verbraucherschützer Verunreinigungen mit Süßstoffen oder Pestizidabbauprodukten, in anderen Schadstoffe wie Chrom(VI) oder Arsen. Zudem steckt in fast allen die PFAS-Verbindung Trifluoressigsäure.

Immerhin: Deutlich mehr als die Hälfte der getesteten Wässer schneidet „sehr gut“ ab.

ÖKO-TEST hat 53 stille Mineralwässer getestet. Darunter sind Produkte aus ganz Deutschland – regionale und bundesweit erhältliche Marken sowie Eigenmarken von Supermärkten, Discountern und Drogerien.

In elf Mineralwässern im Test wies das von ÖKO-TEST beauftragte Labor Gehalte an Chrom(VI) nach, die die Verbraucherschützer abwerten. Besonders stark belastet: die Emsland Quelle Naturelle und das Thüringer Waldquell Still. Beide Produkte gehören zu den sechs Wässern, die im Test durchfallen. Chrom(VI) ist unter anderem nach der EU-Chemikalienverordnung als krebserregend eingestuft. Zwar sind die gemessenen Gehalte nicht akut giftig, bei andauernder Aufnahme über viele Jahre hinweg lässt sich laut ÖKO-TEST ein Risiko aber nicht ausschließen.

Ein weiterer Kritikpunkt im Test: Trifluoressigsäure (TFA). TFA zählt zu den per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), den sogenannten Ewigkeitschemikalien, und taucht in fast allen Wässern im Test zumindest in Spuren auf. Auch wenn von den gemessenen Gehalten keine direkte Gesundheitsgefahr ausgeht, ist TFA ein Risiko. Erst vor Kurzem haben mehrere deutsche Behörden, darunter das Bundesinstitut für Risikobewertung und das Umweltbundesamt, TFA als sehr langlebig und fortpflanzungsgefährdend bewertet und daher eine Gefahreneinstufung bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) beantragt. „Ursprünglich rein“ sind die belasteten Wässer nach Ansicht von ÖKO-TEST nicht.

Eine gute und auch umweltfreundlichere Alternative zu Mineralwasser in Glas- oder PET-Flaschen sehen die Verbraucherschützer in Leitungswasser, dessen Qualität in Deutschland engmaschig kontrolliert wird.

Die günstigsten mit „sehr gut“ bewerteten stillen Mineralwässer im Test erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher ab 19 Cent pro Liter.

Quelle: ÖKO-TEST