Die Bahntrassen-Radwege im Oberpfälzer Wald erfüllen Radlerträume

(djd). Mehr von Land und Leuten sehen, im Urlaub aktiv sein und dabei Strecken erkunden, die nur mit dem Fahrrad erreichbar sind – laut ADFC-Radreiseanalyse 2024 sind das die Hauptmotive für einen Radurlaub. Im Oberpfälzer Wald lassen sich diese Träume unter anderem auf den bestens ausgeschilderten Bahntrassen-Radwegen – dem „Bockl“, dem „Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg“ und dem „Vizinalbahn-Radweg“ – erfüllen. Sie verlaufen ohne nennenswerte Steigungen über stillgelegte Bahnstrecken, Dämme und Brücken mitten durch die ausgedehnten Wald- und Wasserwelten der ostbayerischen Region.

Hin per Rad, zurück mit dem Bus

Der 52 Kilometer lange „Bockl“, der Neustadt an der Waldnaab und Eslarn verbindet, ist der längste Bahntrassen-Radweg Bayerns. Wer am liebsten genussvoll aktiv ist und auch Augen für die kulturellen und kulinarischen Highlights am Wegesrand hat, übernachtet auf halber Strecke im Ort Vohenstrauß mit seinem imposanten Renaissance-Schloss. Ob in den verschiedenen Gaststätten oder im alten Eisenbahnwaggon am ehemaligen Bahnhof von Waidhaus – für Erholungspausen ist „am Bockl“ viel Platz. Einen tiefen Einblick in die Oberpfälzer Zoiglkultur, Teil des immateriellen Kulturerbes Bayerns, bietet das Kommunbrauhaus Eslarn. Die Rückfahrt nach Neustadt erleichtert gegebenenfalls der Bockl-Shuttlebus (von Mai bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen, in den bayerischen Schulferien täglich). Unter www.oberpfaelzerwald.de/bahntrassen-radwege gibt es detaillierte Informationen zu den Routen sowie zu radlerfreundlichen Betrieben und den Radbussen.

Weitblicke im Land der 1.000 Teiche

Übernachten und genießen lohnt sich auch auf dem fast 100 Kilometer langen Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg. Die „grenzenlose“ Radtour beginnt im mittelalterlichen Nabburg mit seiner fast vollständig erhaltenen Stadtmauer und endet in Horšovský Týn in Tschechien. Ein lohnender Abstecher vom Radweg führt zur Burg Haus Murach. Den Schlüssel zum mittelalterlichen Gemäuer kann man sich beim Burgwart abholen und dann vom Bergfried Fernblicke schweifen lassen. Eine genussvolle Tagestour bietet hingegen der knapp 30 Kilometer lange Vizinalbahn-Radweg. Von Wiesau geht es über eine ehemalige Bahnstrecke durch das Land der 1.000 Teiche. Die Wasserlandschaft mit ihren vielen bereits vor Jahrhunderten angelegten Teichen ist eines der bedeutendsten Naturschutz-Großprojekte Bayerns. Auch auf dieser Tour sollte Genusszeit eingeplant werden. Schließlich liegen am Wegesrand die Waldnaabkapelle, Heusterzbrücke und der Aussichtsturm Himmelsleiter. Alle drei modernen Bauwerke fügen sich spektakulär harmonisch in die Natur ein und bieten Radlern Orte zum Staunen, Verweilen und Weitblicken.

Quelle: Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald