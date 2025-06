Mückenzeit – Stechmücken erfolgreich abwehren

Sommerzeit ist Mückenzeit – und damit für auch die Saison unangenehmer Stiche. Hierzulande sind die Stechmücken meist harmlos, doch durch den Klimawandel könnte sich das ändern: Invasive Arten wie die Asiatische Tigermücke breiten sich zunehmend auch in Bayern aus und gelten als mögliche Überträger tropischer Viren. Noch ist das Infektionsrisiko gering, steigt jedoch mit zunehmenden Temperaturen. Der VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB) gibt Tipps, wie sich Mücken wirksam abwehren und ihre Vermehrung verhindern lassen.

Eine der effektivsten Maßnahmen gegen Mücken ist es, potenzielle Brutstätten im Wohnumfeld zu beseitigen. Schon kleinste Wasseransammlungen – etwa in Blumentopfuntersetzern, alten Autoreifen oder verstopften Dachrinnen – reichen der Tigermücke zur Eiablage. „Leeren Sie Vogeltränken, Gießkannen und andere Wasserbehälter mindestens einmal pro Woche“, rät Marianne Wolff, Umweltreferentin beim VSB. „Decken Sie Regentonnen mit einem engmaschigen Netz oder Deckel ab und reinigen Sie Dachrinnen regelmäßig.“

Gegen Mückenstiche helfen physische Barrieren: Fliegengitter an Fenstern und Balkontüren oder ein Moskitonetz über dem Bett. Im Freien kommt es auf die richtige Kleidung an: Mücken fliegen bevorzugt dunkle Farben an und durchstechen dünne, enganliegende T-Shirts problemlos. Daher ist laut dem Verbraucherverband helle, locker sitzende Kleidung aus dicht gewebtem Stoff die bessere Wahl. Für unbedeckte Hautpartien bieten Mückenschutzmittel mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin zuverlässigen Schutz – vorausgesetzt, sie werden gezielt unter Beachtung der Anwendungshinweise eingesetzt.

Verbraucher*innen können helfen, die Ausbreitung invasiver Arten frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Wer zum Mückenmonitoring beitragen möchte, fängt die Tiere möglichst un­versehrt, zum Beispiel in einem Schraubglas, ein und sendet sie an den Mückenatlas.

