Biotonne – so müffelt der Biomüll im Sommer weniger

Die Biotonne sorgt dafür, dass alle Küchen- und Gartenabfälle sinnvoll verwertet werden. Im Sommer kann die Tonne jedoch zur unangenehmen Geruchsquelle und zum Anziehungspunkt für Fliegen und Maden werden.

„Der wichtigste Tipp: Je trockener der Biomüll, desto weniger Probleme wird es geben“, so Philip Heldt, Experte für Umwelt und Ressourcenschutz der Verbraucherzentrale NRW. Um Feuchtigkeit zu reduzieren, sollten Küchenabfälle mit trockenem Biomaterial aus Garten und Balkon abgedeckt werden oder nur gut abgetropft und möglichst in Papierbeuteln oder in Zeitungs- bzw. Recycling-Küchenpapier eingewickelt in die Biotonne gegeben werden. „Beutel aus sogenanntem Bioplastik sind nicht geeignet, da sie zu langsam verrotten oder von den Kompostieranlagen meist als herkömmliches Plastik identifiziert und automatisch aussortiert werden“, erklärt Heldt.

Der Tonnenboden lässt sich mit etwas trockenem Strauchschnitt oder Laub, Zeitungspapier sowie Eierkartons trocken halten. Wichtig ist außerdem: Fleisch- und Fischreste gehören nicht in die Tonne – sie locken besonders schnell Ungeziefer an. Wer Fliegen und Maden im Biomüll vermeiden will, sollte zudem auf einen möglichst dicht schließenden Deckel achten. Eventuell kann man ihn extra beschweren, damit er dicht aufliegt. Einige Kommunen bieten auch spezielle Mülltonnendeckel mit Geruchsfiltern an. Die Abfallberatung vor Ort kann dazu Auskunft geben. Und nicht zuletzt hilft ein kühler Standort, etwa im Schatten, die Gärung zu verlangsamen und Gerüche zu reduzieren.