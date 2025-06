Erdbeeren im Test – Bio-Früchte gewinnen den Pestizid-Check

In vielen Regionen Deutschlands läuft derzeit die Erdbeerernte auf Hochtouren. Aufgrund des warmen Frühjahrs begann die Saison in diesem Jahr etwas früher als üblich. Die Qualität der Früchte ist besonders hoch – süß, aromatisch und prall.Immer mehr Betriebe setzen auf umweltschonende Anbaumethoden. Regionalität und Bio-Erdbeeren gewinnen an Beliebtheit – auch bei Hofläden und auf Wochenmärkten. Aber wie gut ist die Qualität der Erdbeeren wirklich? Die Stiftung Warentest hat es getestet und Bio-Früchte sind die Gewinner.

Frisch, rot und saftig – Erdbeeren zählen zum Lieblingsobst der Deutschen. Doch wie steht es um Pestizidrückstände in heimischen und importierten Früchten? Die Stiftung Warentest hat 23 Erdbeerproben aus Deutschland und Südeuropa untersucht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.