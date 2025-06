BUND Ökotipp: Das Wasser wird knapp

Wassersparen im Haus: Bewusstes Nutzen schont den Geldbeutel – Waschmaschine und Co: ECO-Modus spart Unmengen an Wasser – Garten: Regenwasser statt Trinkwasser zum Gießen

In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Wasserverbrauch für 2024 bei 122 Litern täglich. Dabei wird unsere wichtige Ressource Wasser in vielen Regionen Deutschlands immer knapper. Für die übermäßige Nutzung unseres Grundwassers ist in erster Linie die Politik verantwortlich. Wie aber auch Sie zu Hause und im Garten Wasser sparen können, erklärt Sascha Maier, Referent für Gewässerpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).