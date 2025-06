Rückruf: IKEA ruft Knoblauchpressen zurück

Der schwedische Möbelriese IKEA bittet alle Kund:innen, die eine IKEA 365+ VÄRDEFULL Knoblauchpresse, schwarz besitzen, dieses Produkt nicht mehr zu verwenden und IKEA zu kontaktieren. Das betroffene Produkt hat die Artikelnummer 201.521.58 und den Datumsstempel 2411 bis 2522 (JJWW). Wie mitgeteilt wird, wurde im Rahmen einer internen Untersuchung festgestellt, dass sich kleine Metallteile während des Gebrauchs lösen und anschließend mit den Lebensmitteln verschluckt werden können.

Wir hatten bereits nach dem von IKEA durchgeführten Rückruf in Österreich am 2. Juni bei IKEA Deutschland nachgefragt, ob auch die in Deutschland verkauften Knoblauchpressen betroffen sind. Damals hieß es noch, nur der österreichische Markt sei betroffen.

Betroffene Knoblauchpressen sollten nicht mehr verwendet werden

Betroffener Artikel

IKEA 365+ VÄRDEFULL Knoblauchpresse

Farbe: schwarz

Artikelnummer: 201.521.58

Betroffen von diesem Rückruf sind alle Datumsstempel von 2411 (JJWW) bis 2522 (JJWW). Alle betroffenen Produkte sind an einem Rahmen um das IKEA-Logo auf dem oberen Henkel des Produktes zu erkennen, der wie abgebildet aussieht:

Sollten Kund:innen nicht identifizieren können, ob es sich um das betroffene Produkt handelt, können sie jede IKEA 365+ VÄRDEFULL Knoblauchpresse, schwarz zurückgeben und eine Rückerstattung erhalten.

Das betroffene Produkt kann in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden. Ein Kaufbeleg (z. B. ein Kassenbon) ist nicht erforderlich.

Kundenservice

Weitere Informationen erhalten Kundinnen und Kunden unter der IKEA Rufnummer +49 800 2255453

Kundeninformation >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller