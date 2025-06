Sie haben gewonnen! Gemeine Gewinnspiel-Abzocke

Eine teure Kaffeemaschine, ein 500 Euro-Gutschein oder ein hohes Preisgeld in nur 60 Minuten – das klingt verlockend. Solche Versprechen verwenden unseriöse Gewinnspiel-Anbieter im Internet, auf Social Media oder am Telefon. Unseriöse Anbieter erkennt man oft an unrealistischen Versprechen und dem Druck, schnell zu handeln. Seriöse Gewinnspiele fordern in der Regel keine Vorauszahlungen oder die Preisgabe sensibler Daten.

Es ist wichtig, bei solchen Angeboten skeptisch zu sein und die Seriosität des Anbieters zu prüfen. Angebote, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sind es meistens auch nicht. Das Juristen-Team des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland (EVZ) teilt diese Einschätzung und informiert über betrügerische Gewinnspiel-Methoden.

In ihrem Beratungsalltag begegnen den Verbraucherschützern eine Vielzahl fragwürdiger Gewinnspiel-Angebote. Häufig sitzen die Verantwortlichen dafür in einem anderen EU-Land. Einige gängige Beispiele für Fake-Verlosungen fassen wir hier zusammen:

Teure Abofalle statt Gewinn

Auf Facebook wird ein teurer Kaffee-Vollautomat als Gewinn angeboten – für nur 1,95 Euro! Mit einem Klick auf den Link kommen Interessierte auf die gefälschte Seite eines bekannten Elektrohändlers. Unter dem Vorwand ein „Los“ zu kaufen, müssen sie ihre Kreditkartendaten angeben. Was sie jedoch nicht wissen: In Wahrheit bekommen die Verbraucher keine Kaffeemaschine. Sie schließen ein kurzes Probe-Abo für eine Online-Spieleplattform eines zyprischen Unternehmens ab. Dieses verlängert sich automatisch in ein teures Monats-Abo. Die Info dazu steht kaum lesbar auf der Webseite.

Verlosung oder doch Phishing?

Ähnlich wie im vorherigen Beispiel lockt eine vermeintlich seriöse E-Mail eines französischen Online-Händlers mit einem Gutschein oder Sportartikeln als Gewinn. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Verbraucher eine Online-Umfrage beantworten und ihre Daten (Telefonnummer, Email-Adresse) eingeben. Manchmal wird auch eine angebliche Gebühr für den Versand der Ware von 3 Euro per Kreditkarte verlangt. Vorsicht Identitätsdiebstahl! Wer sich darauf einlässt, riskiert, seine Daten preiszugeben.

Als Gewinnspiel getarnter Betrug

Fake-Profile auf Instagram winken mit dem schnellen Geld. Dafür sollen Teilnehmer dem Account folgen und per WhatsApp ein bestimmtes Codewort, zum Beispiel „Giveaway“ senden. Daraufhin werden sie aufgefordert per PayPal (Freunde & Familie) 100 bis 400 Euro zu senden. Angeblich erhalten die Verbraucher den doppelten Betrag ihres Einsatzes innerhalb einer Stunde zurück. Doch Fehlanzeige – der Kontakt bricht ab und das Geld ist weg.

Gewinne an eine Gegenleistung gekoppelt

Die Gewinnspiel-Angebote erreichen Verbraucher auf sehr unterschiedliche Weise. „Mal ist es ein Posting auf einer Social-Media-Plattform, mal eine E-Mail, manchmal kontaktieren die Anbieter die Betroffenen auch auf klassischem Wege per Telefon oder Brief“, sagt Karolina Wojtal, Juristin und Co-Leiterin des EVZ Deutschland.

Eines haben sie jedoch fast immer gemein: „Um den Gewinn zu erhalten, müssen Verbraucher eine Art Gegenleistung erbringen“, sagt Wojtal. Meist in Form eines Geldbetrages. Den Gewinn, also die versprochene Kaffeemaschine, das Preisgeld oder den Gutschein, sehen die vermeintlichen Glückspilze wahrscheinlich nie. Im Gegenteil, oft zahlen Betroffene auch noch drauf – mit einem teuren Abo oder ihren persönlichen Daten (zum Beispiel von der Kreditkarte). Schlimmstenfalls sind die bezahlten Beträge ganz verloren.

Woran erkennt man Fake-Gewinnspiele?

Woher weiß man aber, ob ein Gewinnspiel echt ist oder nicht? Hier raten die Verbraucherschützer: Genau hinsehen und den Veranstalter des Gewinnspiels überprüfen. „Existiert eine Profilseite zum Beispiel auf Facebook oder Instagram erst seit kurzer Zeit? Dann spricht das für einen Fake“, sagt Karolina Wojtal.

Hinweise auf gefakte Verlosungen:

Profilseite existiert erst seit kurzer Zeit und hat kaum Beiträge auf der Social-Media-Plattform.

Das Profil hat keinen blauen Verifizierungshaken.

Dubiose Absenderadresse der E-Mail

Fehlendes Impressum oder fehlende Kontaktdaten des Unternehmens

Keine Teilnahmebedingungen

Unrealistisch hohe und angeblich sichere Gewinne werden versprochen.

Zeitdruck („Nur 24 Stunden!“)

Sie müssen Geld überweisen oder Ihre Kreditkartendaten angeben.

Wo gibt’s Hilfe?

Sind Sie auf ein Fake-Gewinnspiel hereingefallen und haben nun einen teuren Abo-Vertrag? Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland berät Verbraucher bei Problemen mit Unternehmen aus einem anderen EU-Land, Island, Norwegen oder dem Vereinigten Königreich kostenlos.

Im Falle eines Betrugs melden Sie den Fall der Polizei und erstatten Sie eine Strafanzeige.

Tipp: Warnen Sie andere Verbraucher vor der Masche. Das geht über das Meldeformular der Plattform Watchlist Internet.

Quelle: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland