Rückruf von Shan Würzmischung wegen Ethylenoxid

Die Star Food Impex GmbH informiert über den Rückruf ihres Produkts „Shan Malay Chicken Biryani – Würzmischung„. Betroffen ist die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2027. Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, sollten es nicht verwenden.

Das Unternehmen hat den Rückruf eingeleitet, weil Laboranalysen einen erhöhten Gehalt an Ethylenoxid in der Würzmischung festgestellt haben. Ethylenoxid ist ein chemisches Gas, das oft zur Sterilisation von Lebensmitteln oder medizinischen Geräten eingesetzt wird. Es ist jedoch in der Europäischen Union für Lebensmittelzusätze oder als Pestizid verboten, da es als potenziell krebserregend gilt und gesundheitliche Risiken mit sich bringen kann.

Betroffener Artikel

Shan Malay Chicken Biryani Würzmischung

Inhalt: 60g

Los-Nr. B NO: 5000048693

MHD: 01.10.2027

Der Rückruf betrifft ausschließlich die angegebene Los-Nummer.

Kunden können das Produkt in der Verkaufsstelle zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kundeninformation >



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller