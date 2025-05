Urlaubstipp: Der Waginger See – ein Familienparadies

Rund um den Waginger See können Familien tierisch viel erleben

(djd). Auf Ponys reiten, mit Ziegen spazieren gehen oder mit Lamas wandern, Kühe melken, Hühner füttern und Hasen streicheln – wo Tiere sind, gibt es viel zu erleben, zu entdecken und zu lernen. Das gilt auch und gerade für den gemeinsamen Familienurlaub. Rund um den Waginger See im Rupertiwinkel können sich kleine und große Gäste auf vielfältige Begegnungen mit felligen, behuften, geschuppten oder gefiederten Lebewesen freuen. In der oberbayerischen Bilderbuchlandschaft mit ihren warmen Badeseen und authentischen Ortschaften ist viel Platz für Mensch und Tier – ob beim Urlaub auf dem Bauernhof, im Tier- und Vogelmuseum oder am Hundebadestrand.

Mit Lamas wandern

In vierbeiniger Begleitung macht zum Beispiel auch die Bewegung in der Natur viel mehr Spaß. Kleine und große Wandermuffel kommen zum Beispiel auf dem Ferienhof Reiter in Buchwinkel ganz leichtfüßig in Schwung. Zusammen mit wolligen Lamas gehen sie entweder auf eine einstündige Schnuppertour in der näheren Umgebung oder machen eine Halbtageswanderung zum Mühlberg – Picknick mit Panoramablick auf den Waginger See inklusive. Wem die Lamas zu groß sind, kann auf dem Hof von Bäuerin Maria Frisch aus Wonneberg vorwitzige Ziegen kennenlernen, sie füttern, streicheln oder sie an die Leine nehmen und mit ihnen einen Spaziergang unternehmen. Anschließend können Klein und Groß probieren, welche Köstlichkeiten aus der Milch der Ziegen entstehen – darunter Frischkäse mit Aprikosensoße oder Weichkäse auf frischem Brot. Unter www.waginger-see.de gibt es weitere Informationen zu diesen und weiteren tierischen Abenteuern wie Angelguiding, außerdem Tipps rund um den Urlaub auf Bauernhof und Adressen von Campingplätzen speziell für Hundebesitzer.

Wo Ziegenmelker fliegen

Auch die Pferde im Rupertiwinkel bringen kleine und große Menschen auf Trab – ob bei einer gemütlichen Brotzeitkutschfahrt rund um den Waginger See oder auf einem der vielen Reiterhöfe. Die Kidsfarm in Tittmoning, ein Selbstversorgerhof mit verschiedenen Stallbewohnern, bietet intensive Naturerlebnisse und achtsame Tierbegegnungen – etwa im Rahmen der Pferde-Erleben-Wochenenden und -Wochen. Übers Jahr verteilt gibt es mehrere Termine speziell für Kinder ab sechs Jahren sowie für Erwachsene. Dass ein Ziegenmelker nicht nur in manchem Stall zu finden ist, sondern als Nachtschwalbe auch durch die Luft fliegt, lernt man im Tier- und Vogelmuseum der Tourist-Info Waginger See. Dort bekommen Interessierte einen Überblick über die heimische Fauna und ihre besonderen Exemplare vom Feldsperling bis zum Zaunkönig.