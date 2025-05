Frankreich: Umfassendes Rauchverbot ab dem 1. Juli 2025

Nicht nur für Urlauber wichtige Informationen aus unserem Nachbarland Frankreich. Dort wird ab dem 1. Juli 2025 ein erweitertes und umfassendes Rauchverbot in Kraft treten. Dies wurde von der französischen Gesundheitsministerin Catherine Vautrin als Teil einer nationalen Gesundheitsstrategie angekündigt.

Von dem Rauchverbot sind vor allem Orte, wo sich Kinder aufhalten betroffen. Insbesondere an Bushaltestellen, im Umkreis von Kindergärten und Schulen, in Parks und an allen Stränden gilt dann Qualmen passe. Der Konsum von E-Zigaretten soll vorerst erlaubt bleiben. Schon länger gab es auf kommunaler Ebene erweiterte Rauchverbotszonen, die nun per Gesetz landesweit gelten sollen.

In der Außengastronomie wie Cafés und Restaurants darf auch weiterhin geraucht werden.

Gleichzeitig wurden auch hohe Bußgelder für Verstöße angekündigt. So soll ein Verstoß mit einem Bußgeld von bis zu 135€ geahndet werden. Die Einhaltung der Rauchverbotszonen wird behördlich auf kommunaler Ebene überwacht werden.

Kurzinfo: Rauchverbot in Frankreich Ab wann? Umsetzung ab 1. Juli 2025, landesweit Wo gilt das Verbot? Strände

Parks und öffentliche Gärten

Bushaltestellen

Sportanlagen

Bereiche rund um Schulen Strafe bei Verstoß: Bis zu 135 € Bußgeld Ausnahmen: E-Zigaretten sind nicht betroffen

Außenterrassen von Cafés dürfen Raucherzonen bleiben Hintergrund: Frankreich reagiert auf jährlich rund 75.000 tabakbedingte Todesfälle.

Info zum Rauchstopp: Das unabhängige Informationsportal vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit hilft kostenfrei und seriös beim Rauchstopp.