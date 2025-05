Rückruf: Toi-Toys ruft Cupcake-Puppe via Action zurück

Manche Phthalate stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein (endokrine Disruptoren). Sie können die Fortpflanzung beeinträchtigen und stehen im Verdacht, an Krebserkrankungen beteiligt zu sein. Besonders problematisch: Sie gasen aus und gelangen über Luft, Haut oder Nahrung in den Körper. In der EU sind bestimmte Phthalate (z. B. DEHP, DBP, BBP) in Kinderspielzeug und Babyartikeln verboten.