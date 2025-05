Grillsaison: Kräuterbaguettes im ÖKO-TEST

Grillsaison kann kommen – egal wie das Wetter ist, gegrillt werden kann immer. Gut zu Fleisch als auch Salaten eignen sich Kräuterbaguettes. Die gute Nachricht, ÖKO-TEST kann fast alle Kräuterbaguettes im Test empfehlen. Diese Empfehlung basiert auf umfassenden Untersuchungen, die die Qualität und Inhaltsstoffe der Baguettes berücksichtigen.

ÖKO-TEST hat elf Kräuterbaguettes auf Weizenbasis zum Aufbacken aus dem Kühlregal getestet. Die meisten Produkte schneiden „gut“ oder „sehr gut“ ab. Nur das Meggle Klassik Baguette Kräuter-Butter erhält das ÖKO-TEST-Urteil „ausreichend“.

Ein Produkt schwächelt: Beim Baguette von Meggle bemängeln die Verbraucherschützer Mehrfachrückstände von Pestiziden und zugesetzte Aromen. Pestizide sind chemische Substanzen, die zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt werden, aber deren Rückstände in Lebensmitteln gesundheitsschädlich sein können. Zugesetzte Aromen sind künstlich hergestellte oder natürliche Stoffe, die dem Produkt einen bestimmten Geschmack verleihen sollen, aber nicht immer von allen Konsumenten gewünscht werden. Die festgestellten Mängel führen zu einer Abwertung des Produkts im Test.

Es ist das einzige Baguette im Test, dem natürliches Aroma zugesetzt ist. Aus ÖKO-TEST-Sicht ist das für guten Geschmack nicht notwendig. Auch in puncto Pestizidrückstände sticht das Meggle-Produkt hervor: Mit fünf Pestiziden in Spuren ist es Spitzenreiter im Test. „Zwar sind die Rückstände in den gemessenen Konzentrationen nicht akut giftig, allerdings ist über eine mögliche Wechselwirkung mehrerer Pestizide bisher zu wenig bekannt“, sagt ÖKO-TEST-Molekularbiologin Dr. Lisa Hitschler.

