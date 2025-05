Produktrückruf: Winkelschleifer via toom und b1 Baumarkt

Die REWE-Zentral GmbH gibt eine wichtige Information bekannt und ruft den Werkzeugartikel b1 Winkelschleifer mit 2400 Watt Leistung zurück. Betroffen ist die Produktionskennnummer Bj.: 202403, die auf dem Typenschild der Maschine zu finden ist. Laut Unternehmensangaben besteht beim Verwenden der Maschine die Gefahr, dass der Funkenschutz zerbricht. Der Funkenschutz ist ein Bauteil, das den Benutzer vor herumfliegenden Funken und Splittern schützen soll. Wenn der Funkenschutz kaputt geht, können bei laufendem Betrieb Verletzungen entstehen, da Teile unkontrolliert weggeschleudert werden können.

Der b1 Winkelschleifer war seit Mai 2024 im Handel erhältlich. Er wurde in den Filialen von toom und b1 Baumärkten verkauft. Zusätzlich konnte man ihn auch online im toom Online-Shop erwerben.

Betroffener Artikel

b1 Winkelschleifer 2400 W

Produktionskennnummer auf dem Typenschild Bj.: 202403

Verkauf seit Mai 2024 in toom und b1 Baumärkten, so wie bei toom Online

Das betroffene Gerät kann auch ohne Kassenbon in den toom und b1 Baumärkten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dort zurückerstattet.

Kunden, die den betroffenen Artikel über toom online bezogen haben, setzen sich bitte für die weitere Abwicklung mit dem toom Onlineservice in Verbindungen.

Kundenservice

Bei Fragen können Sie sich gerne an den Kundenservice unter 0221 – 46 70 67 10 Service-Zeiten: Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr oder via Email an service@toom.de wenden.

Kundeninformation >

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller